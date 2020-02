Nigeria: coronavirus, Croce Rossa mobilita 1 milione di volontari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista rilasciata al "Guardian" nigeriano, il ministro della Sanità Osagie Ehanire ha ricordato che sulla base delle informazioni attualmente disponibili l'Oms non ha raccomandato alcuna restrizione ai viaggi o al commercio, e che i paesi sono stati messi in guardia dal diffondersi di atteggiamenti discriminatori, in linea con i principi dell'articolo 3 del Regolamento sanitario internazionale (Ihr). “Non abbiamo in programma di vietare l'ingresso ai passeggeri che arrivano in Nigeria dalla Cina. Il protocollo prevede che tutti siano sottoposti a screening al loro arrivo, i controlli in aeroporto sono rigorosi", ha detto Ehanire, spiegando che oltre allo screening termico automatizzato nei punti di ingresso al paese, le autorità chiedono ai passeggeri di fornire l'indirizzo di residenza e un contatto telefonico per seguirli nelle due settimane successive all'arrivo. Il ministro ha aggiunto che il ministero nigeriano della Sanità è in stretto contatto con la sua controparte cinese, e ha annunciato che domani incontrerà l'ambasciatore cinese in Nigeria, Zhou Pinjian, alla presenza dell'ambasciatore nigeriano in Cina, Baba Ahmad Jidda. (Res)