American Laundry: Saiello (M5s), per Regione Campania non è prevista clausola sociale per lavoratori (2)

Napoli, 07 feb 14:09 - (Agenzia Nova) - "E' gravissimo – ha aggiunge Saiello - che la sola amministrazione regionale si rifiuti di riconoscere un sacrosanto diritto a questi lavoratori, che nel passaggio di cantiere rischiano di veder ridimensionato il monte ore di lavoro e il salario oltre che, nei fatti, la professionalità acquisita in tanti anni di servizio. Un atteggiamento irresponsabile che ha già portato in passato alla paralisi del servizio, con la conseguente sospensione delle attività, lasciando ospedali sprovvisti per giorni di lenzuola e camici puliti. In una regione dove, grazie a De Luca, il diritto alla salute è sistematicamente negato si rischia ora, per lo stesso senso di irresponsabilità al cospetto di lavoratori che invocano i propri diritti, di non veder garantito neppure il diritto a un'assistenza dignitosa", ha concluso l'esponente del M5s. (Ren)