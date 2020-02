Slovenia-Ue: premier Sarec, disaccordo sull'abbassamento fondi coesione

- La Slovenia si oppone alle diminuzioni previste dei fondi di coesione dell'Unione europea. Lo ha affermato oggi il premier sloveno Marjan Sarec a seguito dell'incontro, tenutosi a Bruxelles, con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Delo", Sarec ha detto che "la coesione è per noi di grande importanza". Sarec ha riferito che "Michel ha compreso la situazione slovena e che la proposta finlandese non è per applicabile". Il premier di Lubiana ha affermato che "siamo inoltre confusi dalla nuova statistica, dato che le trattative non sono state completate in tempo". Il premier sloveno ha ribadito che "i contribuenti netti devono essere consci del fatto che l'abbassamento del bilancio che propongono non può avere un impatto sullo sviluppo se ci prefiggiamo anche l'obiettivo di lottare contro i cambiamenti climatici e a favore dei compiti moderni quali la digitalizzazione: non possiamo fare di più con meno". (Lus)