Metro C: Politi-Bordoni (Lega), tante parole e pochi fatti

- "Oggi in commissione Mobilità il punto principale all’ordine del giorno erano gli aggiornamenti sulla realizzazione della stazione della Metro C di piazza Venezia. Purtroppo abbiamo dovuto constatare che come al solito si sono fatte tante chiacchiere e bei castelli in aria, ma non si è giunti al vero vulnus della vicenda". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d'Aula. "Alla società, infatti, non è stata ancora affidata la revisione del progetto della stazione di piazza Venezia, contrariamente a quanto detto dall’assessore Calabrese nei 10 minuti di presenza in sede di commissione - aggiungono i consiglieri della Lega -. Pertanto finché non interverrà una nuova deliberazione dell’Assemblea capitolina non si potrà procedere con l’assegnazione e ovviamente con il finanziamento dell’opera. Il tempo passa, i cittadini aspettano e i lavoratori della Roma Metropolitane, già fortemente colpiti dallo stato di liquidazione societario, non ricevono rassicurazioni dalla Raggi e sono costretti ad ascoltare i voli di fantasia degli assessori senza ottenere una programmazione certa e risposte esaustive. Roma merita una pianificazione attenta e a lungo termine quando si affronta il tema della mobilità, senza dimenticare la forza lavoro che materialmente realizza e costruisce il benessere della città. I bei progetti non si attuano senza le risorse umane, qualcuno lo ricordi alla Raggi, che forse immagina che portare a termine una metro sia come predisporre una pista ciclabile. La Capitale è completamente bloccata dall’inefficienza di questi personaggi, che invece di amministrare il Comune- concludono i consiglieri -, sono impegnati a sventare complotti immaginari”.(Rer)