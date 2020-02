Difesa: giuramento volontari Esercito, Tofalo (M5s), nostra risorsa più preziosa

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, rivolge i suoi "auguri ai volontari dell'Esercito in ferma prefissata di un anno che oggi, a Capua, hanno giurato di servire fedelmente il Paese e le istituzioni. Il giuramento segna la fine di un primo intenso periodo di addestramento e l'inizio di una carriera con le stellette che comporta grandi responsabilità, sacrifici ma anche tante soddisfazioni". Questi giovani, sottolinea in una nota Tofalo, proprio in occasione del giuramento dei volontari dell'Esercito in ferma prefissata di un anno, del terzo blocco 2019, "che da oggi entrano a far parte della grande famiglia dell'Esercito, sono la nostra risorsa più preziosa sulla quale investire". (Com)