Speciale energia: Ue, Conte, trattamento più favorevole a investimenti su Green new deal

- L'Italia è pronta a battersi in sede comunitaria per favorire maggiori investimenti nell'ambito del Green new deal e dell’innovazione, garantendo la sostenibilità della finanza pubblica. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del question time al Senato. "L’Italia si mostra aperta a sostenere in sede comunitaria soluzioni volte a definire un trattamento più favorevole degli investimenti, in particolare quelli collegati al Green new deal e all’innovazione, pur nel quadro della sostenibilità della finanza pubblica - ha affermato Conte -. Segnalo che proprio ieri, 5 febbraio, è stata lanciata ufficialmente una procedura di consultazione pubblica sullo stato della governance economica europea e sul suo futuro. Entro la fine del 2020, la Commissione europea - ha proseguito il premier nel rispondere all'interrogazione del gruppo Misto di palazzo Madama sulle misure europee per favorire gli investimenti pubblici nell'ambito del Green new deal - effettuerà una riflessione sul futuro e sulle possibili evoluzioni della governance economica a partire dalle opinioni e dalle proposte che saranno raccolte nella prima metà dell’anno. Tale processo potrebbe rappresentare un’occasione per modificare le regole fiscali contenute nel Patto di stabilità e crescita e, in tal senso, l’Italia darà il suo contributo affinché le nuove regole e i nuovi criteri di interpretazione delle stesse siano in grado di favorire e promuovere gli investimenti verdi. Il Patto di stabilità e crescita dovrebbe diventare, a nostro avviso, in modo più consono un Patto di crescita e stabilità". Conte ha aggiunto che "il 14 gennaio 2020 la Commissione ha, poi, pubblicato due documenti: in primo luogo, la Comunicazione sul Sustainable Europe investment plan, il piano di investimenti che, nei prossimi dieci anni, dovrebbe mobilitare fino a 1.000 miliardi di euro; in secondo luogo, la proposta di Regolamento per istituire il Just transition fund (Jtf), dotato di 7,5 miliardi di euro e in grado di mobilitarne fino a 100 miliardi nel periodo 2021-2027, il cui obiettivo è fornire un contributo addizionale al bilancio dell'Unione europea per promuovere la transizione economica e sociale nelle regioni maggiormente dipendenti da energie fossili e da produzioni industriali carbon-intensive. Il governo - ha concluso il presidente del Consiglio - sta valutando la possibilità di utilizzare risorse provenienti dal Just transition fund, in particolare, per il polo di Taranto, ed è stato oggetto nell'incontro l'altro ieri con il presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen". (Rin)