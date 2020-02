Speciale energia: Russia-Usa, Novak, pronti a riprendere dialogo con Usa sul settore energetico

- Le autorità della Federazione Russa sono pronte a riprendere un dialogo in materia energetica con gli Stati Uniti nonostante i problemi che la continua imposizione di sanzioni causa alla cooperazione bilaterale. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia russo, Aleksander Novak, durante il suo incontro di ieri con l’ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca, John Sullivan. “Siamo pronti a riprendere un dialogo con le autorità di Washington in ambito energetico, soprattutto in comparti chiave come l’impatto ambientale e la cooperazione in seno alle organizzazioni internazionali come il G20”, ha detto Novak. (Rum)