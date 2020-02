Ue: Commissione su continuità territoriale Sardegna, cruciale obbligo servizio pubblico conforme a regole

- E' cruciale che l'Italia organizzi l'obbligo di servizio pubblico in conformità con le regole europee. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Stefan De keersmaecker, rispondendo a una domanda sulle trattative tra Bruxelles e le autorità italiane per il nuovo bando per la continuità territoriale area Sardegna-Penisola. "La Commissione dà molta importanza e aiuta la connettività delle isole con obblighi di servizio pubblico quando è necessario", ha detto. "La Commissione sta dialogando con le autorità italiane su questa materia. E' cruciale che l'Italia organizzi l'obbligo di servizio pubblico in conformità con le regole Ue così da dare un servizio stabile agli abitanti della Sardegna", ha aggiunto. "Non posso confermare a questo punto una richiesta ufficiale di convalidare l'obbligo di servizio pubblico. Il dialogo è in corso ed è molto importante", ha continuato, mentre sulla possibilità di un incontro a Bruxelles con il presidente della Sardegna, Christian Solinas ha risposto: "Non siamo a conoscenza di incontri che la prossima settimana abbiano luogo qui".(Beb)