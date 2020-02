Ue: Eurostat, nel 2018 rischio povertà per pensionati in aumento al 15 per cento

- Nel 2018, la percentuale di pensionati di età superiore ai 65 anni a rischio di povertà nell'Unione europea si è attestata al 15 per cento, in crescita rispetto al 14 per cento nel 2017, ma al di sotto del rischio di povertà che riguardava la popolazione in età lavorativa (dai 16 ai 64 anni) che si attestava vicino al 17 per cento. In Italia, la percentuale di rischio povertà per i pensionati era quasi al 12 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea che a spiegato che il tasso di rischio di povertà per i pensionati è aumentato gradualmente dal 2013, quando era inferiore al 13 per cento, rimbalzando nel 2018 ben al di sopra del livello registrato nel 2010 (14 per cento). Nella maggior parte degli Stati membri dell'Ue, la percentuale di pensionati di età superiore ai 65 anni considerati a rischio di povertà è compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento. I quattro paesi con un tasso di rischio di povertà superiore al 30 per cento nel 2018 erano Estonia (54 per cento), Lettonia (50 per cento), Lituania (41 per cento) e Bulgaria (30 per cento). Al contrario, i tassi più bassi nel 2018 sono stati registrati in Slovacchia (6 per cento), Francia (8 per cento), Grecia (9 per cento), Danimarca, Lussemburgo e Ungheria (tutti al 10 per cento). (segue) (Beb)