Ue: Eurostat, nel 2018 rischio povertà per pensionati in aumento al 15 per cento (2)

- L'Italia è all'11,9 per cento, con un rischio maggiore per gli uomini (12,5 per cento) rispetto alle donne (11,2 per cento). Un tasso in calo sia rispetto al 2010, quando il rischio di povertà per i pensionati italiani di età superiore ai 65 anni era del 13,4 per cento, sia rispetto al 2017 quando era al 12,5 per cento (12,8 per cento per gli uomini e 12 per cento per le donne). Nell'Ue tra il 2010 e il 2018, la percentuale di donne pensionate di età superiore ai 65 anni a rischio di povertà era di circa 3-4 punti percentuali superiore al tasso dei pensionati uomini. Nel 2018, il rischio di povertà delle donne pensionate era superiore di oltre 10 punti percentuali rispetto al quello dei pensionati uomini in sei Stati membri dell'Ue: Lituania (18 punti percentuali), Estonia (17 punti percentuali), Bulgaria (15 punti percentuali), Repubblica Ceca (13 punti percentuali), Lettonia e Romania (entrambi a 11 punti percentuali). Al contrario, tre paesi presentavano tassi di rischio di povertà più elevati per i pensionati di sesso maschile che per quelli di sesso femminile: Spagna e Malta (entrambi 3 punti percentuali) e Italia (un punto percentuale). (Beb)