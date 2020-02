Ex Ilva: fonti, entro 28 febbraio accordo definitivo o si discuterà causa civile Milano

- Se non si troverà un accordo definitivo sul futuro dell'ex Ilva entro il 28 febbraio, nell'udienza civili fissata per il 6 marzo si discuterà nel merito della causa avviata con il deposito da parte dei commissari straordinari del ricorso cautelare d'urgenza contro la decisione di Arcelor Mittal di recesso e risoluzione relativa al contratto di affitto dei rami d'azienda Ilva. È quanto riferiscono fonti legali vicine al dossier. Entrambe le parti hanno convenuto che se le prossime tre settimane di negoziazioni non porteranno alla stipulazione di un'intesa finale, non si chiederà quello che sarebbe il quarto rinvio della causa davanti al giudice Claudio Marangoni. Se invece le trattative dovessero avere esito positivo - si apprende dalle stesse fonti - Arcelor Mittal e Ilva in Amministrazione straordinaria ritireranno rispettivamente l'atto di citazione in giudizio e il ricorso cautelare d'urgenza. (Rem)