Cultura: il 15 febbraio al Real Sito al via "Carditello canta Napoli"

- Al via la rassegna "Carditello canta Napoli" organizzata nella Reggia dei Borbone di Carditello (Ce), dal 15 febbraio al 28 marzo, dalla Fondazione Real Sito di Carditello in collaborazione con l'associazione culturale Studio Tema. Quattro appuntamenti dedicati alla musica di Napoli e della Campania, dal jazz al pop e dallo swing all'etnofolk, nell'ambito del programma Carditello Spring che si concluderà a maggio. Prima assoluta, sabato 15 febbraio, con la cantante Marina Bruno, al suo quarto disco da solista, protagonista de "La Gatta Cenerentola" di Roberto De Simone . In scena con il suo quintetto jazz, presenterà il suo ultimo cd "Parthenoplay", tributo alla canzone napoletana e ai suoi autori: da Viviani, Bovio, Nicolardi, Denza, E. A. Mario, a Renato Carosone e Pino Daniele. Il cartellone prosegue sabato 29 febbraio con Monica Sarnelli e la sua "Napoliacolori", titolo sia del live che di una produzione discografica (4 album e 68 canzoni). Da più di 20 anni la sua voce entra nelle case degli italiani grazie alla sigla di "Un posto al sole". Sabato 14 marzo, con lo swing di marca partenopea dei Caponi Brothers, gruppo rivelazione del 2019: Sonorità jazz con una spiccata predilezione per Renato Carosone e Fred Buscaglione. Gran finale, sabato 28 marzo, con la prima nazionale di "Mille volte meglio briganti" di Mimmo Maglionico e i Pietrarsa. In occasione dei concerti "Carditello canta Napoli", come per tutti gli altri eventi del 2020, è prevista una riduzione sul costo di prenotazione riservata ai soci sostenitori del Real Sito di Carditello possessori della nuova card della Fondazione. (Ren)