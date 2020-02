Egitto: governo riduce i sussidi alimentari per contenere sovrappopolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto, il paese arabo più popoloso del mondo, sta considerando l’adozione di nuove misure per controllare la sovrappopolazione. Il primo ministro Mustafa Madbouli ha annunciato che le tessere annonarie per l’acquisto di beni alimentari saranno limitate a soli due figli per famiglia. “Il governo sta adottando misure per limitare i sussidi alimentari a soli due bimbi per ogni famiglia attraverso il sistema di carte-razione o il programma Takaful & Karama per la solidarietà sociale”, ha spiegato il capo del governo. Secondo le più recenti stime dell’agenzia statistica nazionale Campas, la popolazione egiziana raggiungerà i 153,7 milioni di individui entro il 2052, rispetto ai 98,1 milioni toccati del 2018. Il governo egiziano sta lottando per controllare la popolazione, in modo da favorire la crescita e lo sviluppo sostenibili. Da poco più di 66 milioni all'inizio del nuovo millennio e 72,6 milioni nel 2006, la popolazione del paese delle piramidi ha raggiunto i 99,8 milioni nel gennaio 2020. (Cae)