Ue: Sassoli, lavoriamo per Stati membri, non contro

- "Nessun paese può farcela da solo in un quadro di competizione globale e quindi dobbiamo rafforzare l’Europa". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine del convegno "Un nuovo bilancio europeo all'altezza delle sfide". "Un’Europa più forte per investire su tutti i Paesi, per non lasciarli soli, ma metterli nelle condizioni di competere - ha rimarcato -. Facciamo una battaglia per gli Stati membri, e non contro, e lavoriamo per loro perché possano essere altezza sfide". In merito all'evento odierno, Sassoli ha voluto sottolineare: "È importante che il Parlamento europeo e le istituzioni europee dialoghino e cerchino alleanze con i governo ed i sistemi nazionali". (Rin)