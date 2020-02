Prescrizione: Fico, c'è accordo

- "Sulla prescrizione abbiamo c'è un accordo". Lo ha dichiarato oggi a Napoli il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto alla Base navale della Marina militare per l'evento "Mestieri del mar. Scugnizzi a vela". "Non ci sono tensioni - ha proseguito Fico - continuiamo a lavorare per il bene dei cittadini", ha concluso l'esponente del M5s. (Ren)