Ue: Eurostat, nel 2018 divario pensionistico tra donne e uomini a 30 per cento, Italia a 32 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al 2010, le diminuzioni più evidenti del divario pensionistico sono state registrate in Grecia (dal 37 per cento nel 2010 al 25 per cento nel 2018, pari a -12 punti percentuali), Danimarca (-11 punti percentuali), Belgio e Slovenia (entrambi -10 punti percentuali) e in Francia (-9 punti percentuali). Al contrario, il divario pensionistico di genere è aumentato in sette Stati membri dell'Ue dal 2010. L'aumento più significativo è stato osservato a Malta (dal 22 per cento nel 2010 al 42 per cento nel 2018, o +20 punti percentuali), seguito dalla Lettonia (+9 punti percentuali) e Croazia (+4 punti percentuali). E' rimasto invariato in Slovacchia (all'8,2 per cento). Per quanto riguarda l'Italia, nel 2018 il divario si è attestato al 32 per cento, un punto in più rispetto al 2010 sebbene il dato sia in una fase di diminuzione. (Beb)