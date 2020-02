Ue: Sassoli, tutti gruppi Europarlamento sono per bilancio ambizioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo a margine del convegno "Un nuovo bilancio europeo all'altezza delle sfide" ha parlato del bilancio dell’Unione, ricordando che "c’è una posizione molto unitaria e sono molto contento che tutti i gruppi siamo per bilancio un ambizioso, che faccia crescere rispetto al traguardo di diventare leader dei cambiamenti climatici. Un bilancio ambizioso che dia risorse per evitare le disuguaglianza, per non far perdere posti di lavoro e per fare in modo che la sfida dei cambiamenti climatici sia fattore di crescita". (Rin)