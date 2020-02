Regionali: Fico, lavoro per il bene dei cittadini campani

- "Lavoro, come sempre, per il bene degli italiani e, in questo caso, dei cittadini campani e napoletani". Lo ha dichiarato oggi a Napoli il presidente della Camera Roberto Fico commentando la possibile di un campo allargato in vista delle elezioni regionali, tra M5s e altre forze politiche. "Tendo verso questo e nient'altro", ha commentato in conclusione Fico. (Ren)