Governo: Zingaretti, da avversari Salvini mi aspetterei più misura e rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta a Roma la direzione del Pd convocata a poche ore dalla spaccatura nella maggioranza, emersa ieri nel Consiglio dei ministri, sulla prescrizione. Parlando davanti agli esponenti del partito, il segretario Nicola Zingaretti è voluto tornare sulle polemiche degli ultimi giorni, specie con Italia viva: "In molti casi il dibattito è confuso e strumentale, sappiamo che c'è tanto da migliorare, ma resto assai perplesso quando sento giudizi sul Pd come se fosse un vecchio arnese". Al contrario il partito può "portare avanti l'agenda di governo, compito reso complesso dalla continua fibrillazione politica. Da altri - ha incalzato - mi aspetterei più misura e rispetto, sopratutto da chi dice di essere avversario di Salvini e ogni giorno si mette in cattedra per dirci come essere più riformisti". (Rin)