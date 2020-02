Polonia: Ue, accordo di 2,5 miliardi di euro per sostegno Pmi

- Il Fondo europeo per gli investimenti ha firmato un accordo di garanzia con la banca promozionale nazionale polacca, Bank Gospodarstwa Krajowego (Bgk), che consentirà a quest'ultima di erogare prestiti per circa 2,5 miliardi di euro a piccole e medie imprese. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che la garanzia rientra nel programma Cosme dell'Ue per le Pmi ed è sostenuta dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis). La Commissione europea ha approvato oggi anche un investimento di 178 milioni di euro dal Fondo di coesione per migliorare oltre 48 chilometri di ferrovia tra Trzebinia, Oswiecim e Czechowice Dziedzice, nella Polonia meridionale. (segue) (Beb)