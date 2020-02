Africa: Save the Children, in 5 anni più di 55 mila crimini gravi contro i bambini nelle aree di conflitto

- Tra il 2014 e il 2018 nelle zone colpite dai conflitti in Africa ci sono state più di 55.880 gravi violazioni contro i bambini, tra cui uccisioni, mutilazioni e violenze sessuali. È quanto rivela un nuovo studio dell'organizzazione non governativa Save the Children diffuso a pochi giorni dalla 33ma Assemblea dell'Unione Africana che si svolgerà ad Addis Abeba il 9 e 10 febbraio prossimi. I dati dello studio mostrano come, a partire dal 2014, in Africa ci sia stato un aumento di casi legati a quattro delle "sei gravi violazioni" contro i bambini durante i conflitti. In particolare, l'incremento maggiore riguarda il reclutamento dei bambini soldato, con più di 24 mila minori reclutati e usati dai gruppi armati, un numero che in 5 anni è più che raddoppiato. Inoltre, dal 2014 nelle aree di conflitto nel continente sono stati uccisi o sono rimasti gravemente feriti più di 11 mila bambini, oltre 4.600 minori, soprattutto ragazze, sono state vittime di violenze sessuali e ci sono stati più di 3.500 attacchi contro scuole e ospedali. (segue) (Com)