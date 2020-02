Africa: Save the Children, in 5 anni più di 55 mila crimini gravi contro i bambini nelle aree di conflitto (3)

- Alla luce degli oltre 3 mila attacchi alle scuole in tutto il continente africano negli ultimi cinque anni, Save the Children sollecita tutti gli stati membri dell'Unione africana a prendere misure incisive per garantire il diritto all'educazione dei bambini e invita i paesi che ancora non l'hanno fatto ad approvare la Dichiarazione sulle scuole sicure, così come l'organizzazione chiede di implementare tale Dichiarazione per i paesi che l'hanno invece già firmata. "Nel 2013 i leader africani si sono riuniti ad Addis Abeba con un piano ambizioso per porre fine alle violenze e ai conflitti nel continente entro il 2020 e creare le condizioni per un continente più pacifico e prospero per tutti. Purtroppo, sebbene siano stati compiuti alcuni limitati passi in avanti, ciò che vediamo oggi è un'Africa ancora afflitta da violenze e insicurezza. Come sempre, i bambini subiscono le conseguenze peggiori di tutto questo", ha affermato Doris Mpoumou, che rappresenta Save the Children presso l'Unione africana. "Questo vertice dell'Unione africana è un'occasione molto importante per rivedere quanto concordato nel 2013 e riflettere sul perché la situazione sia rimasta sostanzialmente la stessa, nonostante gli impegni dei leader. Gli stati membri dell'Unione e tutte le parti in conflitto nel continente devono trovare modi condivisi, significativi e sostenibili per porre fine alle guerre e proteggere i bambini da ogni forma di violenza, abuso e sfruttamento. Ringraziamo i leader africani per il costante impegno nella campagna Silencing the Guns, ma allo stesso tempo li sollecitiamo perché, con urgenza, intraprendano azioni concrete per fermare la guerra contro i bambini", ha concluso Mpoumou. (Com)