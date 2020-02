Georgia: Ue, impegno da parte del paese in attuazione accordo associazione

La Georgia continua a impegnarsi per l'attuazione dell'accordo di associazione Ue-Georgia. Questa la valutazione della quarta relazione annuale di attuazione dell'associazione sulla Georgia, pubblicata oggi dall'Unione europea in vista del prossimo Consiglio di associazione Ue-Georgia che si terrà in primavera. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha sottolineato che i prossimi mesi saranno fondamentali per la Georgia per far fronte alla crescente polarizzazione politica e per dimostrare il suo costante impegno di riforma, in particolare nei settori della riforma elettorale e giudiziaria. "La Georgia continua a essere un partner affidabile e importante per l'Unione europea. Seguiremo da vicino gli sviluppi politici nei prossimi mesi, alla luce del preoccupante aumento della polarizzazione politica nel paese. Ci aspettiamo condizioni di parità e pluralismo nell'ambiente mediatico per le elezioni alla fine di quest'anno", ha affermato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell.