Georgia: Ue, impegno da parte del paese in attuazione accordo associazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione europea sostiene fermamente l'integrità territoriale della Georgia entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Il nostro impegno nella risoluzione dei conflitti rimane forte attraverso il lavoro del rappresentante speciale dell'Ue e la missione di monitoraggio dell'Unione", ha aggiunto. "È fondamentale che la Georgia continui a progredire nell'attuazione delle riforme chiave nel quadro dell'accordo di associazione Ue-Georgia. Sono necessarie ulteriori riforme strutturali, ad esempio in materia di infrastrutture finanziarie, una migliore integrazione nei mercati globali e un miglioramento del clima degli investimenti per rendere l'economia della Georgia più resiliente. Anche la lotta contro gli abusi del regime di esenzione dal visto rimane fondamentale. L'Unione europea è pronta a fornire ulteriore assistenza per sostenere gli sforzi della Georgia", ha aggiunto il commissario per il Vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi. (Beb)