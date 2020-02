Romania: utili UniCredit in crescita del 13 per cento nel 2019

- Il Gruppo italiano UniCredit ha realizzato nel 2019 un utile netto di 132 milioni di euro dalle attività in Romania, in crescita di circa il 13 per cento rispetto all'utile consolidato del 2018. Lo riferisce il quotidiano di Bucarest "Ziarul Financiar", secondo i risultati finanziari annunciati a Milano. Sul mercato locale, alla fine del 2018, UniCredit Bank si è classificata al quarto posto, con una quota di mercato di circa il 9,2 per cento. L'utile operativo dell'istituto di credito in Romania ha raggiunto i 194 milioni di euro alla fine del 2019, con il 24,2 per cento rispetto all'utile del 2018, mentre l'utile lordo è stato di 161 milioni di euro, con il 12 per cento al di sopra del valore del 2018. (Rob)