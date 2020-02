Metro Roma: Scilletta (Atac), ok obiettivi concordato su tutte e tre le linee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 su tutte e tre le linee metropolitane di Roma sono stati raggiunti gli obiettivi del concordato. La produzione nel 2019 ha superato di oltre il 5 per cento quella del 2018, a fronte di un incremento del 2 per cento nel 2018 rispetto al 2017. È quanto ha riferito nell'ambito di una seduta della commissione Mobilità del Campidoglio Claudio Scilletta di Atac. "La linea C della metropolitana di Roma, in allineamento con il dato generale ha raggiunto gli obiettivi piano concordatario - ha spiegato Scilletta - registrando un incremento del 13 per cento della produttività dovuto alla modifica del programma di servizio. Sono stati svolti più chilometri e più corse con un passaggio da 6 a 8 treni negli ultimi mesi dell'anno". Per quanto riguarda i disservizi degli ultimi due mesi "ci sono stati dei guasti ritenuti anomali per la ripetitività del guasto che hanno comportato un decremento delle corse ma con percentuali contenute", ha concluso. (Rer)