Energia: Ucraina, in calo del 10 per cento consumo elettricità

- L’Ucraina ha tagliato il consumo di energia elettrica nell’ultimo periodo del 10 per cento. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia e della tutela ambientale ucraino, Oleksiy Orzhel, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Abbiamo avuto un inverno caldo, il che si traduce in una diversa dinamica dei consumi, sia a livello energetico che di produzione. Il consumo di elettricità è sceso del 10 per cento, e si è ridotto anche quello termico”, ha detto Orzhel. (Res)