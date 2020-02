Difesa: Kosovo, militari italiani consegnano 18 computer in una scuola di Istok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ai giornalisti italiani presenti alla cerimonia per la donazione, il sindaco Rugova ha detto che gli istituti scolastici del Kosovo sono pronti ad integrare gli studenti della minoranza serba anche se bisognerebbe trovare dei compromessi riguardo l'insegnamento di alcune materie più “sensibili” come la storia. Rugova, esponente politico della Lega democratica del Kosovo (Ldk) da poco tornata al governo, ha detto di avere fiducia nell'Ue e ha auspicato una collaborazione corretta e migliore rispetto gli anni passati tra le istituzioni locali e l'esecutivo centrale di Pristina. Secondo il sindaco, le istituzioni locali devono svolgere un ruolo attivo presentando progetti per ricevere fondi, anche dall’Ue. Rugova non intravede tuttavia una fine della presenza della missione Nato nel paese balcanico: "Se dovessimo cedere un pezzo della nostra sovranità, allora meglio che venga donata alla Kfor”, ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti. (segue) (Pav)