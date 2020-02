Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, dialogo tra Pristina e Belgrado deve proseguire

- Il dialogo tra Kosovo e Serbia deve proseguire, ma la pace non si può fondare sui conflitti. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese, Edi Rama, intervenuto nel quadro di una riunione del Consiglio atlantico a Washington. “È fondamentale che la Serbia riconosca l’indipendenza del Kosovo il prima possibile: si tratta di una realtà che ormai non può essere cambiata, e i due paesi dovrebbero lavorare insieme”, ha detto il capo del governo di Tirana. Nel suo intervento, Rama ha anche parlato di un’iniziativa proposta da lui stesso insieme al presidente serbo, Aleksandar Vucic, e all’ex premier macedone Zoran Zaev in merito alla possibilità di creare “mini Schengen balcanico” che garantisca la libera circolazione di persone, capitali e merci nella regione. (Was)