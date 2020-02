Kosovo: parlamentare Syla (Aak), “siamo minacciati da tanti nemici”

- L’abolizione dei dazi sull’importazione di prodotti dalla Serbia sarebbe un grave errore per il Kosovo: tale sviluppo potrà avvenire, ma solamente quando Belgrado firmerà un accordo per il riconoscimento dell’indipendenza di Pristina e chiederà scusa per gli 11mila morti della guerra. Lo ha dichiarato il deputato dell’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Gazmend Syla, presidente dell’Associazione veterani di guerra dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), parlando ai giornalisti italiani presenti oggi a Pec. “Siamo minacciati da tanti nemici”, ha dichiarato Syla, uno dei 13 deputati eletti con il partito dell’ex premier Ramush Haradinaj nel nuovo parlamento di Pristina, facendo riferimento alla Serbia “che ogni anno acquista nuovi missili con una gittata in grado di colpire Pristina”, all’influenza russa, ed ai finanziamenti che rischiano di far crescere il radicalismo islamico in Kosovo. Nella ricostruzione del parlamentare dell’Aak, i dazi sono stati imposti dal governo Haradinaj per fermare il piano dello scambio di territori tra Kosovo e Serbia, “voluto” dal presidente Hashim Thaci, dal premier albanese Edi Rama e dal presidente serbo Aleksandar Vucic, che in questo modo avrebbero cercato di risolvere la questione a danno della sovranità kosovara “per prendere il Nobel per la pace”. (segue) (Pav)