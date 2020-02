Difesa: India-Africa, firmata Dichiarazione di Lucknow per intensificare cooperazione (2)

- I firmatari della dichiarazione di Lucknow hanno riconosciuto che “la pace e la sicurezza sono una priorità cruciale sia per l’India sia per i paesi africani” e si sono “impegnati a proseguire la collaborazione in materia di pace e sicurezza, prevenzione e soluzione dei conflitti, gestione e costruzione della pace attraverso lo scambio di esperienze e addestramento, il rafforzamento delle capacità e dei meccanismi di allerta regionali e continentali, il potenziamento del ruolo delle donne nel mantenimento della pace e nella propagazione della cultura della pace”. A questo proposito è stata accolta con favore l’istituzione da parte dell’Unione africana (Ua) del Centro internazionale per la risoluzione dei conflitti, la costruzione e il mantenimento della pace al Cairo, in Egitto. È stata invocata, inoltre, una più stretta cooperazione nell’industria della difesa, attraverso investimenti e joint venture. (segue) (Inn)