Difesa: India-Africa, firmata Dichiarazione di Lucknow per intensificare cooperazione (4)

- Un altro tema di rilievo è quello della sicurezza marittima, requisito per lo sviluppo dell’economia blu, a zero emissioni di anidride carbonica. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione nella protezione delle linee di comunicazione via mare, nella prevenzione dei reati, dalla pirateria alla pesca illegale, e nella gestione dei disastri, incrementando la condivisione delle informazioni e la sorveglianza. Nella dichiarazione si auspica il coinvolgimento delle parti nell’evoluzione del concetto di Indo-Pacifico e si sottolineano le assonanze tra la visione dell’Unione africana per la pace e la sicurezza e la visione indiana “Sicurezza e crescita per tutti nella regione” (Sagar). L’India appoggia le iniziative dell’Ua “Silenziare le armi: creare condizioni favorevoli per lo sviluppo africano”, Architettura africana per la pace e la sicurezza (Apsa) e Agenda 2063 e si impegna a continuare a sostenere la Missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom). (segue) (Inn)