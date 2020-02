Difesa: India-Africa, firmata Dichiarazione di Lucknow per intensificare cooperazione (5)

- Nel documento vengono ricordate le basi della cooperazione indo-africana: le dichiarazioni adottate nei tre vertici del Forum India-Africa (del 2008, del 2011 e del 2015); il contributo indiano all’istituzione di accademie della difesa in Nigeria, Etiopia e Tanzania e l’invio di squadre di addestramento in Botswana, Namibia, Uganda, Lesotho, Zambia, Mauritius, Seychelles, Tanzania; la partecipazione indiana a quasi tutte le missioni di mantenimento della pace in Africa; la prima esercitazione militare congiunta, Afindex, a livello di eserciti, svoltasi nel marzo del 2019 in India. Il documento si conclude con l’impegno a convocare periodicamente con regolarità incontri tra i ministri della Difesa dell’India e dei paesi africani. (Inn)