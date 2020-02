Ue: Sassoli, accorciare le distanze economiche tra Stati membri

- Gli Stati membri dell'Unione europea devono porsi obiettivi chiari, soprattutto nell'ambito economico e dei finanziamenti, in modo da accorciare le "distanze" economiche tra gli stessi. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, durante il suo intervento al convegno di alto livello in corso alla sede della Camera di Commercio di Roma sui negoziati per il nuovo bilancio europeo per il periodo 2021-2027 (Quadro Finanziario Pluriennale, Qfp). Secondo Sassoli, le proposte che sono state presentate sono "un taglio continuo", ma quello che si deve fare è "accorciare le distanze". "Se le distanze non si accorceranno l'Italia non potrà vivere con successo le sfide economiche ed essere competitivi - ha sottolineato-. Distanze, come quelle tra il Nord e il Sud. Quest'ultimo affronta emergenze da tanti anni e sarà bello dimostrare che i problemi e le sfide del Sud coinvolgono anche il Nord ed interessano tutti".(Res)