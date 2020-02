Ue: Sassoli, creare cassaforte comune senza toccare bilanci nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle proposte che ha formulato il Parlamento europeo per il bilancio pluriennale dell'Unione è quella di aprire una trattativa sulle risorse dell'Unione e che non toccheranno i bilanci propri degli Stati membri. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, durante il suo intervento al convegno di alto livello in corso alla sede della Camera di Commercio di Roma sui negoziati per il nuovo bilancio europeo per il periodo 2021-2027 (Quadro Finanziario Pluriennale, Qfp). "Dopo anni di dibattiti, vogliamo creare una cassaforte dell'Unione, formata da nuove imposte da trasferire direttamente all'Unione in modo che ci siano dei finanziamenti diretti, come la tassa sulla plastica, sui combustibili fossili", ha spiegato Sassoli. (Res)