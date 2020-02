Ex Ilva: commissari straordinari e ArcelorMittal pronte a chiedere a giudice altre 3 settimane per negoziati

- Altre tre settimane di negoziati per arrivare a un accordo finale sul futuro dell'ex Ilva. È la proroga che chiederanno congiuntamente oggi nell'udienza civile davanti al giudice civile di Milano, Claudio Marangoni, Ilva in Amministrazione straordinaria e Arcelor Mittal. Il termine per arrivare a un accordo è stato individuato per il 28 febbraio. "C'è l'intenzione seria di portare avanti il negoziato", ha detto l'avvocato Ferdinando Emanuele, legale del gruppo siderurgico franco-indiano, prima dell'inizio dell'udienza, in cui le parti chiederanno un rinvio della causa a primi giorni di marzo. (Rem)