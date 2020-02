Bilancio Ue: Gualtieri, senza ambizione anche Italia sarà più povera

- Se la sfida del bilancio europeo non sarà affrontata con la "necessaria" ambizione l'Italia sarà "più povera" anche sul fronte delle sfide nazionali. Ne è convinto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che oggi al convegno di alto livello in corso alla sede della Camera di Commercio di Roma sui negoziati per il nuovo bilancio europeo per il periodo 2021-2027 (Quadro Finanziario Pluriennale, Qfp) ha difeso il punto di vista "europeo" del governo italiano. La commissione europea si è posizionata con un programma ambizioso, ha osservato Gualtieri invitando a strutturare un bilancio "coerente" e "adeguato" alle sfide. "Siamo fermamente convinti che se vogliamo affrontare le sfide comuni sia necessario adeguare il bilancio europeo alle ambizioni", ha detto Gualtieri, precisando che proprio sulla base di questa convinzione il governo italiano "non condivide" la posizione dei paesi che chiedono di ridurre lo stanziamento del bilancio europeo al di sotto della proposta della Commissione (1,11 per cento), ma spinge al contrario per promuovere una partecipazione che permetta di sostenere gli investimenti e le imprese.(Res)