Ue: Gualtieri, nostro bilancio allineato a quello europeo

- Il bilancio dell'Italia deve essere coerente con quello dell'Unione europea, sia sul lato delle entrate che su quello delle uscite. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante il suo intervento al convegno di alto livello in corso alla sede della Camera di Commercio di Roma sui negoziati per il nuovo bilancio europeo per il periodo 2021-2027 (Quadro Finanziario Pluriennale, Qfp). "Non è solo una questione di numeri, è una questione di adesione e noi siamo fermamente convinti nel potenziare il bilancio europeo. Guardiamo con simpatia, quindi, al quadro finanziario proposto dall'Ue", ha chiarito il ministro. (Res)