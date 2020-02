Lombardia: in un anno cresciute del 6 per cento le imprese che producono miele

- Sono 763 le imprese lombarde attive nella produzione di miele (+6 per cento in un anno, +23 per cento in cinque anni) su un totale italiano di 5.926. E’ quanto emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Coldiretti Lombardia su dati del registro delle imprese, relativi al quarto trimestre 2019. Brescia guida con 119 imprese, +10 per cento in un anno e +27 per cento in cinque anni. Seguono Bergamo con 110, +8 per cento e +31 per cento, Varese con 94 imprese, (-1 per cento in un anno, ma in crescita del +7 per cento in cinque), Pavia con 84 imprese, (+6 per cento in un anno e +29 per cento in cinque) e Sondrio con 81 imprese (+1 per cento e +17 per cento), Milano con 70 (+5 per cento e +13 per cento), Como con 64 (+10 per cento e +16 per cento), Lecco con 40 imprese (+14 per cento e +29 per cento), Lodi con 18 imprese (+13 per cento in un anno e raddoppiate in cinque). Mantova ne ha 31 (stabili in un anno e +35 per cento in cinque), Cremona 15 (+7 per cento e +15 per cento), Monza Brianza 37 (+6 per cento e +37 per cento). (segue) (Com)