Lombardia: in un anno cresciute del 6 per cento le imprese che producono miele (2)

- “In Lombardia – spiega Paolo Voltini, Presidente della Coldiretti regionale – sono presenti circa 160 mila alveari, custoditi da oltre 6000 appassionati tra professionisti e hobbisti, che producono miele, propoli, cera e altri derivati. Nel 2019 la produzione regionale è stata più che dimezzata dalle bizze del clima. A periodi particolarmente siccitosi, infatti, si sono alternate settimane piovose e fredde che hanno influito negativamente sul lavoro delle api. In questa situazione, per evitare di portare in tavola prodotti provenienti dall’estero, spesso di bassa qualità, il consiglio è quello di verificare con attenzione l’origine in etichetta oppure di rivolgersi direttamente ai produttori nelle aziende agricole, negli agriturismi o nei mercati di Campagna Amica”. Nel 2019 in Lombardia gli addetti totali hanno registrato un aumento del 6 per cento in un anno e del 24 per cento in cinque anni, arrivando a 401. Sono cresciuti maggiormente a Bergamo e Brescia, + 10 per cento circa, rispettivamente con 60 e 34 addetti. Sono 5.926 le imprese italiane attive nella produzione di miele, in crescita del 6 per cento in un anno, per un totale di 3.611 addetti (+9 per cento in un anno, +34 per cento in cinque). Tra le regioni più attive nella produzione di miele c’è il Piemonte con 1.024 imprese, + 9 per cento in un anno e 746 addetti. Tra le province, invece, si segnalano Torino con 273 imprese (+9 per cento in un anno, con 162 addetti), Catania con 239 imprese (+ 8 per cento, con 196 addetti) e Cuneo con 238 imprese (+9 per cento, con 188 addetti). In termini percentuali le crescite maggiori si registrano in provincia di Alessandria +14 per cento, Udine +13 per cento e Brescia +10 per cento. (Com)