Giustizia: Romano (Pd) a Italia viva, basta danzare intorno a parola riformismo

- Il deputato del Partito democratico, Andrea Romano, in tema di prescrizione osserva su Facebook: "Se mi capitasse di essere rinviato a giudizio, preferirei poter contare su tempi del processo certi e definiti piuttosto che sperare nella tombola della prescrizione. La sostanza dell’accordo sulla giustizia - sottolinea - è tutta qui, ed è un grande passo avanti per la nostra civiltà giuridica: per la prima volta si introducono limiti temporali precisi e sanzionabili per la durata dei processi, per la prima volta un qualunque cittadino che avrà a che fare con la giustizia saprà con certezza quanto durerà il giudizio". E con riferimento a Italia viva aggiunge: "Chi non vede questo enorme passo avanti può fare qualsiasi danza intorno alla parola 'riformismo', ma dimentica che i riformisti sono coloro che guardano alla sostanza dei miglioramenti reali che la politica può raggiungere e non coloro che agitano bandierine scommettendo sul 'tanto peggio, tanto meglio'". (Rin)