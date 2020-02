Italia-Cina: coronavirus, ministero Salute conferma che i voli tra i paesi restano chiusi

- I voli tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall'ordinanza firmata il 31 gennaio 2020. È quanto emerso dalla riunione della task force sul coronavirus che si è tenuta questa mattina a Roma alla presenza del ministro delle Salute Roberto Speranza. Si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane, si legge in una nota sul sito del ministero. Il viceministro degli Esteri cinese, Qin Gang, ha incontrato ieri l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, con il quale ha discusso la questione, secondo quanto riferito dal ministero. Qin ha detto a Ferrari che la decisione dell'Italia di interrompere i voli senza contattare la Cina in anticipo ha causato "grandi disagi" ai cittadini di entrambi i paesi. La Cina è "fortemente insoddisfatta della reazione eccessiva e delle restrizioni", che hanno ostacolato il rimpatrio dei cittadini cinesi in Italia. (segue) (Cip)