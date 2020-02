Milano: Sardine Lombardia, approvazione in Comune della mozione contro odio nostra grande vittoria

- "Siamo profondamente soddisfatti che il nostro capoluogo di regione sia tra primi firmatari del provvedimento da noi proposto, certificando la grande esigenza di rispondere in modo concreto e fattivo all’odio, razzismo e xenofobia sempre più dilaganti nella nostra società. Abbiamo chiesto di disconoscere le parole e le manifestazioni di intolleranza nell’azione politica, che sempre di più spesso legittimano e fomentano l’odio. Proprio tali azioni concorrono a determinare non soltanto una crescente frammentazione del tessuto sociale, economico e politico, ma anche il logoramento delle relazioni umane e il profondo impoverimento della nostra cultura". è quanto si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook "6000 Sardine Lombardia" in cui viene annunciato che ieri il Comune di Milano ha approvato con 24 voti favorevoli e 4 astenuti la mozione proposta da "6000 sardine lombardia" per il contrasto dell’odio, razzismo e xenofobia. "Il provvedimento approvato a Milano - spiega il post - e già sul tavolo di tutti i sindaci della Lombardia chiede azioni concrete per sostenere il percorso della commissione istituita dal Senato della Repubblica promossa dalla Senatrice Liliana Segre e predisporre adeguate iniziative di informazione sui risultati della stessa; coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni territoriali per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza; creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro le discriminazioni di ogni sorta; sollecitare il Parlamento perché si completi la legislazione di contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza; aderire alla 'Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo'. Il Comune di Milano, come il comune di Marchiolo (Va) qualche giorno fa, si unisce a coloro che avvertono la necessità di tracciare un solco netto tra chi strumentalizza le nostre paure e chi vuole, invece, che questo clima di odio diffuso giunga al capolinea". (Com)