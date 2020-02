Cultura: Campidoglio, al via bando triennale per Estate Romana 2020-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via da oggi il secondo avviso pubblico triennale di Estate Romana per gli anni 2020-2022. Gli operatori hanno tempo fino al 10 marzo per presentare progetti per la manifestazione che, a partire da quest'anno e per i prossimi tre anni, si svolgerà dal 1 giugno al 30 settembre. "Questo avviso pubblico triennale - spiega in una nota il Campidoglio - segue quello di Eureka!, pubblicato a fine gennaio e dedicato alla divulgazione scientifica durante la primavera, e precede quello di Contemporaneamente Roma, la stagione autunnale che dal 2016 è dedicata all'arte e alla produzione contemporanea. Per la prima volta l'Amministrazione si è impegnata a consolidare il palinsesto delle stagioni culturali attraverso tre bandi triennali: gli operatori che risulteranno idonei, quindi, verranno sostenuti con contributi fino all'85 per cento del totale del costo del progetto per tre annualità, dal 2020 al 2022. Ogni anno il bando di Estate Romana mette a disposizione 1.750.000 euro, oltre il 50 per cento delle risorse per bandi stanziate per l'intero anno, considerato l'alto valore della stagione che lo scorso anno ha registrato più di 1 milione di presenze". (segue) (Com)