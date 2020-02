Cultura: Campidoglio, al via bando triennale per Estate Romana 2020-2022 (2)

- "Novità del nuovo bando triennale dell'Estate Romana - continua il Campidoglio - è l'introduzione di due nuove specifiche sezioni a integrazione di quella principale che darà origine a graduatorie municipali utili a garantire la distribuzione territoriale dell'offerta con la possibilità di presentare proposte di generi artistici diversi, in luoghi già individuati dal bando o appositamente proposti dagli organizzatori. Ciascun progetto potrà essere supportato fino all'85 per cento del suo costo complessivo fino al raggiungimento di un importo massimo di euro 38.000. A questa sezione principale, si aggiungono una per le arene cinematografiche gratuite, al fine di consolidare quanto già sperimentato lo scorso anno con il cosiddetto 'bando arene', e una ulteriore sezione che, sulla base dell'analisi degli andamenti delle stagioni estive degli ultimi anni, mette a disposizione a condizioni specifiche alcune aree della città". (segue) (Com)