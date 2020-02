Cultura: Campidoglio, al via bando triennale per Estate Romana 2020-2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i fattori premianti del bando - spiega ancora il Campidoglio - la capacità del progetto di aggregare pubblici ampi, la promozione di nuove opere, artisti emergenti e formati innovativi, il grado di professionalità delle competenze coinvolte e anche la valutazione dell'impatto dell'allestimento sul territorio in cui l'iniziativa si inserisce nonché la capacità di incentivare l'assunzione di comportamenti eco-sostenibili. In particolare, per la sezione dedicata alle arene cinematografiche gratuite, verrà premiata l'originalità della linea curatoriale nell'ambito della promozione e dell'educazione al cinema, l'utilizzo di nuove tecnologie e supporti di qualità, la valorizzazione del patrimonio storico-cinematografico con particolare riferimento al cinema italiano ed europeo e la valorizzazione di opere non distribuite nelle sale". (segue) (Com)