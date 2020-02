Cultura: Campidoglio, al via bando triennale per Estate Romana 2020-2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo sottolinea "come anche in questo nuovo bando dell'Estate Romana, il secondo triennale dopo quello già pubblicato nel 2017, viene confermata la diffusione su tutto il territorio cittadino". Secondo il vicesindaco questo bando, "forte di una sperimentazione lunga tre anni, da un lato contribuisce al consolidamento delle tre stagioni del palinsesto culturale e dall'altro - nel sostegno pubblico agli operatori culturali cittadini lungo tre anni - permetterà di elevare e migliorare sempre di più la qualità dell'offerta culturale in città". (Com)