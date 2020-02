Ex Ilva: ad Arcelor Mittal Morselli in aula per partecipare a udienza

Milano, 07 feb 11:10 - (Agenzia Nova) - È arrivato al Palazzo di giustizia di Milano l'ad di Arcelor Mittal Italia, Lucia Morselli, per partecipare all'udienza civile su ricorso cautelare presentato da Ilva in Amministrazione straordinaria contro il disimpegno annunciato nel novembre scorso dal gruppo siderurgico franco-indiano. Secondo quanto appreso dai legali di Arcelor Mittal l'ad Morselli non dovrebbe intervenire con una dichiarazione nel corso dell'udienza, in cui come preannunciato le parti chiederanno al giudici civile un differimento della discussione della causa.

(Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - È arrivato al Palazzo di giustizia di Milano l'ad di Arcelor Mittal Italia, Lucia Morselli, per partecipare all'udienza civile su ricorso cautelare presentato da Ilva in Amministrazione straordinaria contro il disimpegno annunciato nel novembre scorso dal gruppo siderurgico franco-indiano. Secondo quanto appreso dai legali di Arcelor Mittal l'ad Morselli non dovrebbe intervenire con una dichiarazione nel corso dell'udienza, in cui come preannunciato le parti chiederanno al giudici civile un differimento della discussione della causa.(Rem)