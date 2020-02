Armenia-Georgia: telefonata ministri Sanità, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità armeno, Arsen Torosyan, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo georgiano, Ekaterine Tikaradze. Lo si apprende da una nota diffusa dall’ufficio stampa del dicastero di Erevan, secondo la quale le parti hanno discusso una serie di questioni di rilievo nel quadro dei rapporti bilaterali. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Armenpress”, particolare attenzione è stata dedicata alle misure da prendere per contrastare la diffusione del coronavirus nella regione caucasica. I due ministri si sono detti disposti ad avviare uno scambio di informazioni costante e a collaborare per garantire la sicurezza dei due paesi in termini sanitari. (Res)