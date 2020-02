Romania: leader Usr, non sosterremo governo Orban, sì ad elezioni anticipate

- L'Unione salvate la Romania (Usr) è favorevole all’organizzazione di elezioni anticipate e pertanto non voterà per un nuovo governo guidato da Ludovic Orban. Lo ha detto il leader della formazione, Dan Barna, dopo che ieri sera il presidente romeno Klaus Iohannis ha riproposto il liberale Ludovic Orban per la carica di primo ministro. "L'obiettivo sono le elezioni anticipate, lo diciamo da due anni, non abbiamo cambiato nulla, non abbiamo cambiato idea. Allo stesso tempo, come ha detto ieri sera anche il presidente Iohannis, c'è una reale possibilità che le elezioni anticipate non vengano organizzate”, ha affermato. “Sappiamo benissimo – ha aggiunto - che il Partito socialdemocratico non voglia queste cose e gli altri che avrebbero sostenuto le elezioni anticipate cambiano spesso idea, come il leader di Pro Romania, Victor Ponta”. (segue) (Rob)